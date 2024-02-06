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Голова Євроради закликав США виділити Україні $60 млрд допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Євроради закликав США виділити Україні $60 млрд допомоги
Шарль Мішель: «Ще одна важлива тема, яку ми багато разів обговорювали в минулому, в тому числі в цьому залі – це заморожені активи»
фото з відкритих джерел

Мішель заявив, що кожен євро, мобілізований на підтримку України, – це євро, вкладений у «нашу безпеку та наше процвітання, у стабільність Європейського Союзу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав Сполучені Штати виділити Україні $60 мільярдів. Про це Мішель сказав під час виступу у Європейському парламенті.

«І я хочу звернутися до Палати представників Сполучених Штатів з проханням виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для того, щоб гарантувати фінансову стабільність України», – сказав Мішель.

Коментуючи рішення всіх 27 членів Євросоюзу виділити 50 млрд євро на макрофінансову підтримку України на наступні чотири роки, Мішель сказав, що кожен євро, мобілізований на підтримку України, – це євро, вкладений у «нашу безпеку та наше процвітання, у стабільність Європейського Союзу».

Говорячи про Європейський фонд миру, Мішель відзначив, що його використовували багато разів але зараз необхідно реформувати цей механізм.

«І на основі пропозиції, яку поклав на стіл Високий представник, ми вирішили продовжувати рухатися далі. Можливо, потрібно буде додати більше грошей до цього механізму», – сказав Мішель.

Він додав, що, на його думку, потрібно буде перейти від підходу відшкодування, який був основою цього механізму, до підходу, який більше базується на спільних закупівлях – задля більшої підтримки європейської оборони, з одного боку, але також для того, щоб бути більш ефективними, більш швидкими в підтримці України.

«Ще одна важлива тема, яку ми багато разів обговорювали в минулому, в тому числі в цьому залі, – це заморожені активи. І тут ми досягли значного прогресу і попросили наших міністрів продовжити і фіналізувати роботу над цією важливою темою», – зазначив голова Євроради.

Раніше голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз планує розпочати виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро вже у березні.  ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена. 

Як повідомлялося, Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

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Теги: парламент Європейський союз

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