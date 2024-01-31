Євросоюз запускає військово-морську місію у Червоному морі

Європейський союз планує запустити місію для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі не пізніше 19 лютого

Військово-морська місія Євросоюзу матиме назву Aspides

Військово-морська місія Європейського союзу для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі від атак єменських хуситів буде запущена, як очікується, 19 лютого. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Euronews.

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Місія матиме назву Aspides.

Глава європейської дипломатії розповів після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі, що морська безпека в Червоному морі «значно погіршилася» за останні тижні. Тож блок просуває роботу нової морської операції, щоб «діяти в суто оборонному режимі для захисту торгових суден».

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«Наша мета полягає в тому, щоб створити та запустити цю місію, Aspides, не пізніше 19 лютого. Я сподіваюся, і я впевнений, що ми це зробимо», – заявив Боррель.

Також зазначається, що в бельгійській столиці міністри закордонних справ держав-членів ЄС мають схвалити план щодо проведення такої місії.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.

Згодом стало відомо, що США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.