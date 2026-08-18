«Ви колись таке бачили в Україні?» Мережа відреагувала на «протест» у Росії

Користувачів соцмереж здивувала поведінка росіян, які без спротиву ставали в чергу до автозака

У мережі поширилося відео з Росії, на якому учасники протесту на підтримку партії «Яблуко» організованою чергою заходять до поліцейського автозака. Акція відбувалася біля суду після того, як партію зняли з виборів. У соцмережах звернули увагу на те, що протестувальники не чинили спротиву поліції. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook блогер Андрій Попик, інформує «Главком».

На оприлюдненому відео видно групу людей біля поліцейського автомобіля. Учасники акції один за одним підходять до автозака та заходять усередину. На кадрах не видно активного спротиву правоохоронцям.

Саме така поведінка учасників акції стала темою обговорення у соцмережах. Частина користувачів іронізує над тим, як у Росії відбуваються протести та затримання.

скриншот із Facebook

Один із користувачів іронічно процитував російського письменника Михайла Салтикова-Щедріна: «Російський народ любить бунтувати! Вони будуть кланятися перед баром і стояти з ганебністю! І вони знають, що вони бунтують і все ще стоять!».

Кадри також спричинили порівняння з українськими протестами. Користувачі звертають увагу на контраст між поведінкою людей на російському відео та масовими акціями протесту, які в різні роки відбувалися в Україні.

Раніше стало відомо, що верховний суд Росії визнав законним рішення про зняття партії «Яблуко» з виборів до Державної думи. Суд відхилив апеляційну скаргу партії на скасування реєстрації її федерального списку кандидатів.