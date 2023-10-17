Росія скасовує ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань – Reuters

Російські офіційні особи стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що РФ має намір провести випробування ядерної бомби

Російська влада пояснює свій вчинок інтересом забезпечити безпеки своєї країни

Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це заявив спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін, повідомляє Reuters.

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Російський чиновник у вівторок, 17 жовтня, пояснив таке рішення Кремля нібито «безвідповідальним ставленням США до глобальної безпеки».

«В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань», – йдеться у його заяві перед дебатами та парламентським голосуванням щодо відкликання ратифікації.

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На тлі цих заяв російські офіційні особи стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що РФ має намір провести випробування ядерної бомби. Разом з тим експерти з контролю за озброєннями висловлюють стурбованість, що Росія може повільно рухатися до поновлення ядерних випробувань.

Раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив про свою неготовність сказати, чи слід РФ відновити ядерні випробування після закликів деяких російських експертів з безпеки та законодавців провести випробування ядерної бомби для «попередження» Заходу.

Нагадаємо, раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія, ймовірно, планує відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.

Як повідомлялося, на найближчому засіданні Ради Держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН.