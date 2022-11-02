Лідер чеченців за кордоном Закаєв поставив діагноз ліберальній опозиції в Росії

«Давайте я вам скажу, хто такий найбільший «демократ» Анатолій Чубайс»

Ліберальної опозиції в Росії немає і ніколи не було. А усі так звані ліберали мають імперські погляди. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Давайте я вам скажу, хто такий Анатолій Чубайс. Це найбільший «демократ». Стоячи на руїнах міста Грозного у 2000 році разом з Сергієм Доренком, він говорив про те, що ті, хто критикує російську армію в Чечні, – покидьки і зрадники. Мовляв, російська армія тут відроджується. Михайло Ходорковський, який відсидів 10 років у в'язниці, вийшов на свободу і сказав, що хоч сьогодні готовий взяти зброю і йти воювати за Кавказ, якщо знадобиться. Також відповідаючи на одне з питань, він сказав, що Донецьк і Луганськ – це Україна, а Чечня – це Росія», – розповів Ахмед Закаєв.

Опозиціонер Олексій Навальний свого часу сказав, що Крим – не бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати. І подібна риторика у всіх російських «лібералів», пояснює Закаєв.

«Тому я хочу ще раз дуже чітко заявити: всі російські ліберали, починаючи ще з часів царської Росії, зовсім не ліберали», – наголосив політик.

Раніше у мережу потрапило відео, як два росіянина – бізнесмен Дмитро Потапенко та журналіст Ілля Варламов розмірковують, що треба робити із захопленими територіями України. Обидва вважаються у Росії «лібералами», тобто тими, хто підтримує західні цінності.

Так звана ліберальна опозиція, яку очолює Михайло Ходорковський із Гаррі Каспаровим, має імперські погляди. Вони прагнуть керувати великою монархічною державою заради власного зиску. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосив народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.