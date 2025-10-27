Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»

За даними розвідників, Росія провела випробувальний пуск крилатої ракети на Новій Землі

Російська Федерація здійснила випробувальний запуск крилатої ракети «Буревісник» з арктичного архіпелагу Нова Земля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall на Новій Землі», – розповів очільник розвідки Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсьонес.

Архіпелаг Нова Земля – це віддалений і стратегічно важливий регіон Росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови – Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 тис. кв. км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км. Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області Росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням.

Ще в радянські часи архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. Росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.

Раніше американські дослідники, аналізуючи супутникові знімки, виявили можливе місце розташування нової російської крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник», про яку вперше оголосив Володимир Путін у 2018 році. Згідно з отриманою інформацією, ракета, відома в НАТО під назвою SSC-X-9 Skyfall.