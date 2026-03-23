Іранські ракети, які атакували завод в Катарі, обійшли американські Patriot – FT

Тегеран 18 березня завдав ударів по містечку Рас-Лаффан, де розташований найбільший у світі комплекс з виробництва зрідженого природного газу

Під час ударів по об'єктах нафтової компанії QatarEnergy в місті Рас-Лаффан Іран застосував ракети, здатні обходити американські системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

18 березня Іран завдав двох серій ударів по промисловому містечку Рас-Лаффан у Катарі, де розташований найбільший у світі комплекс з виробництва зрідженого природного газу. Він забезпечує близько 205 світових поставок ЗПГ.

За словами співрозмовника газети, іранські ракети, які були націлені на обʼєкти QatarEnergy, були маневреними та змогли ухилитися від американських Patriot. Після удару компанія повідомила про «суттєві руйнування», спричинені іранським обстрілом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Згодом Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також заявив, що у разі ударів по іранській енергетиці під прицілом опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні.

До слова, понад $1,3 млн щохвилини – саме стільки, за підрахунками The New York Times, коштують перші дні війни США з Іраном.