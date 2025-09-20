Іран оголосив про негайне припинення співпраці з МАГАТЕ – ЗМІ

Іран оголосив про негайне припинення співпраці з МАГАТЕ

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про повернення санкцій проти Ірану

Іран вирішив призупинити будь-яку взаємодію з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє агентство Tasnim із посиланням на джерела, пише «Главком».

Таке рішення було ухвалене Вищою радою національної безпеки країни, яку очолює новообраний президент Масуд Пезешкіан. Причиною називається активізація так званого «снепбек»-механізму – процесу автоматичного відновлення санкцій, ініційованого низкою європейських країн.

Перед цим Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про повернення санкцій проти Ірану, звинувативши Тегеран у порушенні положень ядерної угоди.

Нагадаємо, Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів