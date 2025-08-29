Китай проти відновлення санкцій проти Ірану – Bloomberg 

Китай як постійний член Ради Безпеки ООН прагнутиме повернути ядерну проблему Ірану на шлях дипломатичного врегулювання

Китай висловив сумнів у плані Європи відновити санкції ООН проти Ірану, застерігаючи, що такий крок може погіршити ситуацію. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Го Цзякуня, передає «Главком».

За словами Го Цзякуня, ініціювання відновлення санкцій у Раді Безпеки ООН не є конструктивним, оскільки підриває політичні та дипломатичні зусилля щодо іранської ядерної програми. Франція, Німеччина та Велика Британія звернулися до ООН із проханням відновити санкції після того, як Іран не виконав вимоги щодо переговорів та не допустив до роботи ядерних інспекторів.

Китай, разом з Росією, виступає проти цього, стверджуючи, що дії європейських країн самі по собі є порушенням угоди 2015 року. Пекін вважає, що будь-які дії Ради Безпеки повинні сприяти діалогу, а не призводити до нової конфронтації. Го Цзякунь підкреслив, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН прагнутиме повернути іранську ядерну проблему на шлях дипломатичного врегулювання.

Раніше Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок, про що повідомив державний секретар Марко Рубіо у соцмережі Х, передає «Главком».

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову виконувати міжнародні зобов'язання. Дипломатичні джерела стверджують, що цей крок має посилити тиск на іранську владу та змусити її повернутися до переговорів щодо ядерної програми.

Нагадаємо, що в 2015 році Іран та світові держави підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який мав розв'язати кризу навколо іранської ядерної програми. Однак у 2018 році США за часів президентства Дональда Трампа вийшли з угоди, відновивши всі американські санкції проти Ірану.

До слова, Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Barrons.

За словами очільника іранської дипломатії, три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює і вони все ж застосують санкції, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час», – наголосив Арагчі.