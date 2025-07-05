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МАГАТЕ вперше за 20 років припинило інспекції в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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МАГАТЕ вперше за 20 років припинило інспекції в Ірані
МАГАТЕ наголосило на необхідності якнайшвидшого відновлення діалогу з Іраном
фото з відкритих джерел

Всі співробітники МАГАТЕ вже залишили Тегеран і безпечно прибули до штаб-квартири у Відні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У четвер, 4 липня, агентство оголосило про виведення останніх інспекторів, що значно ускладнює моніторинг ядерної програми Тегерана. Всі співробітники МАГАТЕ вже залишили Тегеран і безпечно прибули до штаб-квартири у Відні.

Анонімний західний дипломат повідомив, що новий іранський закон викликав занепокоєння, адже передбачає кримінальну відповідальність для міжнародних місій у сфері ядерного нагляду. Очікується, що це рішення спровокує гостру реакцію з боку західних країн.

МАГАТЕ наголосило на необхідності якнайшвидшого відновлення діалогу з іранською стороною.

Зазначимо, що напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі публічно заявив про готовність продовжити співпрацю з агентством. Утім, вже наступного дня було оголошено про виведення інспекторів. Це викликає питання щодо справжніх намірів Тегерана та юридичної сили ухваленого закону.

Згідно з іранським законодавством, співпраця з МАГАТЕ буде призупинена щонайменше на три місяці для перегляду.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне», наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.

Теги: Іран МАГАТЕ

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