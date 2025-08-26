Головна Світ Політика
Австралія висилає іранського посла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що має докази координації підпалів з боку Ірану
фото з відкритих джерел

Причиною рішення стали два антисемітські напади в Австралії

Австралія звинуватила Іран у здійсненні двох антисемітських підпалів у містах Сідней і Мельбурн. Країна дала послу Тегерана сім днів на те, щоб він покинув країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З початку війни між Ізраїлем і Газою в жовтні 2023 року австралійські будинки, школи, синагоги і транспортні засоби стали об'єктами антисемітського вандалізму і підпалів. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що Австралійська організація розвідки безпеки зібрала достовірні розвідувальні дані про те, що Іран керував щонайменше двома нападами.

«Це були надзвичайні і небезпечні акти агресії, організовані іноземною державою на австралійській землі. Це були спроби підірвати соціальну згуртованість і посіяти розбрат у нашому суспільстві», – пояснив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема військовій.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України радить громадянам України утриматися від поїздок до Ірану. За даними розвідки, країна переживає зростання суспільного невдоволення, спричинене погіршенням економічної ситуації та посиленням репресій.

Теги: Австралія Іран

