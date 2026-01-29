Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність жорстко відповісти

Іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів

Іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого військового удару по Тегерану, пише «Главком».

За словами Арагчі, Іран зробив серйозні висновки після масштабної ескалації минулого року, коли країна зазнала атак з боку Ізраїлю, а адміністрація Трампа також завдала ударів по іранських ядерних об’єктах.

«Наші збройні сили готові – з пальцями на спусковому гачку – негайно й рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої землі, повітря чи моря», – написав він. Арагчі зазначив, що «уроки, отримані під час 12-денної війни», дозволили Ірану підвищити швидкість, глибину та силу потенційної відповіді.

Водночас глава іранської дипломатії наголосив, що Іран підтримує ідею взаємовигідної, справедливої та рівноправної ядерної угоди, яка гарантує право країни на мирні ядерні технології без тиску, погроз чи примусу.

Арагчі підкреслив, що ядерна зброя не є частиною безпекових розрахунків Ірану, і Тегеран ніколи не прагнув її отримати.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні.

Зауважимо, у червні 2025 року США завдали ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

До слова, громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона.