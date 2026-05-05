Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія захистила Папу Римського від критики Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Раніше Папа Римський говорив, що виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що своєю позицією щодо війни в Ірані Лев XIV «наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей»

Італія захистила Папу Лева XIV та його заклик до миру та діалогу в іранській війні від останньої критики президента Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні у соцмережах заявив, що нападки президента США Дональда Трампа «не є ані прийнятними, ані корисними для справи миру».

«Я підтверджую свою підтримку кожної дії та слова Папи Лева; його слова є свідченням діалогу, цінності людського життя та свободи. Це бачення, яке поділяє наш уряд, який прагне за допомогою дипломатії забезпечити стабільність і мир у всіх регіонах, де існують конфлікти», – написав Таяні.

У вівторок Трамп поновив свою критику мирного послання Папи Римського щодо війни в Ірані та попередив, що Лев XIV «наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей».

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін також відреагував, заявивши, що понтифік «вже відповів. Я б нічого не додав. Він дав дуже християнську відповідь, так би мовити, сказавши, що він робить те, що вимагає його роль, а саме проповідує мир».

Перший американський Папа Римський раніше заявив, що «це не в моїх інтересах» дебатувати з Трампом щодо війни після того, як повторив свій заклик до миру на Близькому Сході.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV.

Теги: Папа Римський Дональд Трамп Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
Війна з США зробила позиції Ірану в регіоні сильнішими. Аналіз NYT
Вчора, 01:44
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
4 травня, 04:32
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
26 квiтня, 05:54
Вхід до російського павільйону в садах Джардіні на Венеційській бієнале. Цьогоріч Україна вимагає від італійської влади анулювати візи учасникам проєкту країни-агресора
Глава МЗС України заінтригував: росіяни отримають «сюрприз» на Бієнале?
22 квiтня, 10:50
Іран ізолює громадян і посилює репресії
Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни
22 квiтня, 00:15
Глава Білого дому стверджує, що запровадить 50% мито проти Пекіна
Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
13 квiтня, 06:19
Раніше Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану
Мелоні дистанціювалася від США: Politico роз’яснює, що сталося
9 квiтня, 21:38

Політика

Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону

Новини

ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Вчора, 08:42

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua