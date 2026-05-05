Італія захистила Папу Римського від критики Трампа

Раніше Папа Римський говорив, що виступає проти всіх збройних конфліктів, включаючи війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що своєю позицією щодо війни в Ірані Лев XIV «наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей»

Італія захистила Папу Лева XIV та його заклик до миру та діалогу в іранській війні від останньої критики президента Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні у соцмережах заявив, що нападки президента США Дональда Трампа «не є ані прийнятними, ані корисними для справи миру».

«Я підтверджую свою підтримку кожної дії та слова Папи Лева; його слова є свідченням діалогу, цінності людського життя та свободи. Це бачення, яке поділяє наш уряд, який прагне за допомогою дипломатії забезпечити стабільність і мир у всіх регіонах, де існують конфлікти», – написав Таяні.

У вівторок Трамп поновив свою критику мирного послання Папи Римського щодо війни в Ірані та попередив, що Лев XIV «наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей».

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін також відреагував, заявивши, що понтифік «вже відповів. Я б нічого не додав. Він дав дуже християнську відповідь, так би мовити, сказавши, що він робить те, що вимагає його роль, а саме проповідує мир».

Перший американський Папа Римський раніше заявив, що «це не в моїх інтересах» дебатувати з Трампом щодо війни після того, як повторив свій заклик до миру на Близькому Сході.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV.