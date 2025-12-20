Немовля жило в жахливих умовах: у Рівному соцслужби вилучили в матері новонародженого хлопчика

У Рівному в матері-наркозалежної вилучили немовля. Слідчі розпочали кримінальне провадження

Поліція Рівного розпочала досудове розслідування щодо 27-річної місцевої жительки за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків. Новонародженого хлопчика, який жив у жахливих антисанітарних умовах, терміново госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Рівненської області.

«18 грудня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис: працівники Служби у справах дітей під час планової перевірки 27-річної рівнянки, яка перебуває у них на обліку, забрали у матері немовля. Відповідно до їх інформації, жінка неналежно виконувала батьківські обов’язки, чим завдавала загрозу життю та здоров’ю малолітньої дитини. Умови проживання були жахливі», – зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, жінка народила сина приблизно тиждень тому, проте свідомо відмовилася від медичної допомоги, соціального супроводу та навіть не зареєструвала дитину.

«Відомості за цим фактом правоохоронці негайно внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Ювенальні поліцейські негайно виїхали за місцем проживання жінки, однак рівнянка, яка на той час вигулювали собаку бійцівської породи, до оселі не впустила», – повідомили у поліції.

Поліція повідомила, що жінка вже давно перебуває у полі зору правоохоронних органів. Вона має судимості у сфері незаконного обігу наркотиків та перебувала на обліку як домашній кривдник через скоєння насильства. Крім новонародженого хлопчика, у жінки є трирічна донька, яка наразі мешкає з родичами у столиці.

«Немовля наразі перебуває під наглядом медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні. Його життю нічого не загрожує», – зауважили в поліції.

Слідчі дії за статтею 166 Кримінального кодексу України тривають, жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

