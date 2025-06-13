Ердоган звинуватив Ізраїль у «бандитизмі»

Глава Туреччини вважає, що атаки на Іран є «явною провокацією»

Турецький президент вважає, що премʼєр Ізраїлю «хоче втягнути весь світ у катастрофу»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Ізраїль намагається втягнути світ у «катастрофу» після ударів по Ірану. Політик закликає міжнародних лідерів зупинити «бандитизм» Єрусалима. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Ердоган звинуватив Ізраїль у тому, що після останніх обстрілів «його стратегія втоплення нашого регіону, особливо Гази, в крові, сльозах і нестабільності досягла дуже небезпечної стадії». За словами глави Туреччини, атаки на Іран є «явною провокацією, яка нехтує міжнародним правом».

Як зазначив політик, уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «своїми безрозсудливими, агресивними і беззаконними діями намагається втягнути наш регіон і весь світ у катастрофу». «Міжнародна спільнота повинна покласти край ізраїльському бандитизму, який спрямований проти глобальної та регіональної стабільності», – наголосив турецький лідер.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів.

Тим часом керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Раніше Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.