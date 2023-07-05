Ізраїль завершив військову операцію в Палестині

Унаслідок операції загинули 12 палестинців та один ізраїльський солдат

Ізраїльська армія заявила, що вивела війська з табору біженців у Дженіні після дводенної операції, внаслідок якої загинули 12 палестинців та один ізраїльський солдат. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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«Усі війська ЦАХАЛу (збройні сили Ізраїлю – «Главком») залишили Дженін, оскільки ізраїльська військова операція в палестинському місті на Західному березі річки Йордан завершилася, її цілі досягнуті», – заявив речник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагар.

Це сталося після кількох днів боїв у північному місті на Західному березі річки Йордан, де ЦАХАЛ намагався нейтралізувати інфраструктуру терористів.

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Після завершення операції очільник політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія виступив із заявою, в якій зазначив, що військова операція Ізраїлю в Дженіні зазнала фіаско.

Нагадаємо, що 3 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну військову операцію в палестинському таборі в Дженіні, на Західному березі річки Йордан. Операція почалася з численних авіаударів. Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що від обстрілів загинули щонайменше троє палестинців, ще 12 – отримали поранення. У ЦАХАЛ заявили, що завдали удару по «терористичній інфраструктурі в районі Дженіна».

Водночас представники батальйону Дженіна, до якого належать бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС та «Ісламський джихад» заявили, що вони «боротимуться з окупаційними силами до останнього подиху й останньої кулі».