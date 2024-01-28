Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як досягти миру в Газі: Британія пропонує план

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Як досягти миру в Газі: Британія пропонує план
Британія має план, який має покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАСом
фото: Anadolu Agency

Великобританія вже поділилася своїм планом з арабськими, американськими та європейськими урядами

Сполучене Королівство запропонувало план з п'яти пунктів, який, на їхню думку, врегулює палестино-ізраїльський конфлікт. Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, глава МЗС королівства Девід Кемерон цього тижня обговорив пропозиції Лондона з керівництвом Ізраїлю та Палестинської національної адміністрації під час свого туру Близьким Сходом. 

План передбачає негайне оголошення гуманітарної паузи, створення палестинського уряду технократів, який буде керувати Західним берегом річки Йордан і сектором Гази, звільнення всіх заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, а також підкріплені арабськими країнами гарантії того, що радикальний рух назавжди припинить удари по території Ізраїлю.

До того ж, військове керівництво ХАМАСу, зокрема Яхью Сінвара, має покинути територію Гази.

Крім того, пропонується визначити чіткий «політичний горизонт» утворення палестинської держави в рамках концепції двох держав для двох народів.

«Ми намагаємося закріпити уявлення про те, що після оголошення паузи необхідно докласти всіх зусиль, щоб перетворити її на міцне перемир'я, та зосередитися на реалістичних і досяжних речах, які зможуть зробити припинення вогню постійним і стійким», – сказав виданню неназваний британський чиновник.

Як зазначає FТ, Великобританія вже поділилася цим планом з арабськими, американськими та європейськими урядами.

Проте прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з Палестинською адміністрацією, а також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.

Нагадаємо, ХАМАС заявив, що якщо Міжнародний суд ООН схвалить рішення про припинення вогню у секторі Гази і його підтримає Ізраїль, ХАМАС теж дотримається перемир’я.

Як повідомлялося, Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах. Зокрема, Ізраїль прагне вести переговори поетапно, а ХАМАС домагається «пакетної угоди», яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників.

Читайте також: США, Єгипет та Катар мають план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС – WSJ
Теги: ХАМАС звільнення конфлікт Ізраїль Сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цікаво, що в Ізраїлі не має або дуже мало відмов мобілізуватися
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє
28 грудня, 2023, 17:50
Незвичні фрагменти черепа були знайдені в Ізраїлі
Археологи знайшли рештки нового виду людей
3 сiчня, 15:17
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Війна між Ізраїлем і ХАМАС. Блінкен зробив тривожну заяву щодо безпеки на Близькому Сході
8 сiчня, 03:50
Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск
Wall Street Journal: Співробітники Маска занепокоєні через вживання бізнесменом наркотиків
8 сiчня, 01:50
Через роман із 40-річною берлінською сенаторкою Катаріною Гюнтер-Вюнш мера Берліна закликали піти у відставку
Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман
6 сiчня, 17:42
Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Романа Гринкевича з можливістю застави
Вибух у Харкові, суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича: головне за ніч
23 сiчня, 07:00
Мережко наголосив, що йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни
Громадяни яких країн зможуть спрощено отримувати український паспорт? Роз'яснення депутата Мережко
25 сiчня, 11:23
Правоохоронці оточили центр міста навколо кафе
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Вчора, 07:01
Президент США Джо Байден і міністр оборони США Ллойд Остін
Стало відомо, чи планує Байден звільнити Остіна через його таємну госпіталізацію
9 сiчня, 03:10

Політика

Як досягти миру в Газі: Британія пропонує план
Як досягти миру в Газі: Британія пропонує план
Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі
Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
49K
Коли мобілізація стане успішною
39K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
9709
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
7448
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
6964
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль

Новини

День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Вчора, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua