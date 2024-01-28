Як досягти миру в Газі: Британія пропонує план

Британія має план, який має покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАСом

Великобританія вже поділилася своїм планом з арабськими, американськими та європейськими урядами

Сполучене Королівство запропонувало план з п'яти пунктів, який, на їхню думку, врегулює палестино-ізраїльський конфлікт. Про це пише Financial Times.

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За інформацією видання, глава МЗС королівства Девід Кемерон цього тижня обговорив пропозиції Лондона з керівництвом Ізраїлю та Палестинської національної адміністрації під час свого туру Близьким Сходом.

План передбачає негайне оголошення гуманітарної паузи, створення палестинського уряду технократів, який буде керувати Західним берегом річки Йордан і сектором Гази, звільнення всіх заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, а також підкріплені арабськими країнами гарантії того, що радикальний рух назавжди припинить удари по території Ізраїлю.

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До того ж, військове керівництво ХАМАСу, зокрема Яхью Сінвара, має покинути територію Гази.

Крім того, пропонується визначити чіткий «політичний горизонт» утворення палестинської держави в рамках концепції двох держав для двох народів.

«Ми намагаємося закріпити уявлення про те, що після оголошення паузи необхідно докласти всіх зусиль, щоб перетворити її на міцне перемир'я, та зосередитися на реалістичних і досяжних речах, які зможуть зробити припинення вогню постійним і стійким», – сказав виданню неназваний британський чиновник.

Як зазначає FТ, Великобританія вже поділилася цим планом з арабськими, американськими та європейськими урядами.

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Проте прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з Палестинською адміністрацією, а також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.

Нагадаємо, ХАМАС заявив, що якщо Міжнародний суд ООН схвалить рішення про припинення вогню у секторі Гази і його підтримає Ізраїль, ХАМАС теж дотримається перемир’я.

Як повідомлялося, Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах. Зокрема, Ізраїль прагне вести переговори поетапно, а ХАМАС домагається «пакетної угоди», яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників.