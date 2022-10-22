«Жоден удар терористів не зупинить наших захисників», – звернення Зеленського (відео)

Зеленський закликав українців свідоміше ставитися до споживання електроенергії

Українське життя неможливо зламати, навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час свого чергового звернення.

«Українці! Українки! Продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масованого удару дуже широка: Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область та інші. Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади й енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію.

На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельниччині електрику вже повернули, Рівненщина – більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але в багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. Я хочу подякувати всім, хто задіяний у цій роботі: енергетикам, працівникам комунальних служб і місцевого самоврядування, урядовцям і бізнесу, який також допомагає. Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати.

Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми. І навіть зараз – частково в темряві – життя в нашій державі, в нашій Україні, все одно цивілізоване. На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою все одно дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу. Я хочу підкреслити: ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників.

Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед. Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Звичайно, у нас ще немає технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів. Поступово ми прийдемо й до цього – за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет – «Калібрів» і Х-101, також більше 10 іранських «Шахедів».

Укотре хочу сьогодні подякувати нашим воїнам – винищувачам і зенітникам повітряних командувань «Захід», «Південь» і «Центр», а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя наших людей і збережену інфраструктуру України. Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують чи виправдовують терор. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій. Підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий. Маємо чітко оцінювати такий «інформаційно-емоційний» складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог.

Також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії нашої території та мобілізації на війну проти нас, проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим. Дуже добре Україна була представлена цього тижня у Франкфурті на найбільшому в Європі й одному з найбільших у світі книжковому ярмарку. Це не просто подія для видавничого бізнесу та письменників. Це один із ключових європейських дискусійних майданчиків і впливова інформаційна подія.

Перша леді України представила там свої проекти підтримки освіти й культурної сфери. Зокрема, ініціативу «Книжки без кордонів» – це забезпечення дітей наших вимушених переселенців книгами українською мовою. А також проект «Українська книжкова поличка», що представлений уже у 20 країнах світу. Загалом у Франкфуртському ярмарку взяли участь більше 40 українських видавництв, відомі письменники, відомі публіцисти, історики. Я дякую всім, хто працював у Франкфурті, за те, що Україну там почули і зрозуміли. Кожен внесок у світову підтримку України життєво важливий. Я дякую всім, хто працює і допомагає заради нашої перемоги! Вічна слава всім, хто воює за Україну! Слава нашому незламному народу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.