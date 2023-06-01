ЄС готує довготривалий план фінансової підтримки України – Financial Times

Фінансувати допомогу Україні планують за рахунок випуску облігацій Єврокомісією

Єврокомісія почала готувати план фінансування України на період до 2027 року розмір допомоги становитиме десятки мільярдів євро. На цей рік Євросоюз уже виділив 18 млрд євро для забезпечення бюджетної та макроекономічної стабільності. Тепер керівники Єврокомісії вважають, що необхідно налагодити стабільне та передбачуване фінансування України на більш тривалу перспективу. Про це пише видання Financial Times із посиланням на дипломатів та чиновників ЄС.

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Автори ідеї вважають, що це дасть Києву більше впевненості у своїх фінансових перспективах, а також спонукатиме перейти на довгострокову підтримку інших союзників, таких як США та Велика Британія. З початку 2022 р. перші виділили Україні 24,5 млрд євро, а друга – 2,9 млрд євро економічної допомоги, Згідно із підрахунками Інституту світової економіки Кільського університету, станом на кінець лютого 2023 року різні інститутції ЄС надали Україні близько 30,3 млрд євро.

Вартість відновлення України оцінюється у $411 млрд протягом 10 років, повідомляв наприкінці березня Світовий банк. Але цього року на термінові потреби, пов'язані з реконструкцією та інвестиціями в ремонт та заміну пошкоджених об'єктів інфраструктури, потрібно $14 млрд. Нові кошти ЄС можуть бути використані і на ці цілі, пише видання.

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Деталі плану ще потрібно розробити та узгодити, і це буде нелегко, зазначає Financial Times. Виділення коштів буде пов'язане з проведенням реформ та контролем за їх витрачанням. План розглядається у рамках довгострокового бюджету ЄС на період до 2027 року а фінансувати допомогу Україні будуть за рахунок випуску облігацій Єврокомісією. Базові пропозиції можуть бути сформульовані вже до конференції з відновлення України, яка має відбутися 21-22 червня у Лондоні.

«Потреби України очевидні, і її необхідно додатково підтримати, – сказав виданню чиновник, знайомий із пропозиціями Єврокомісії. Будуть гострі суперечки (з країнами – членами спілки – «Главком»), але є сильне бажання допомогти Україні», – пише Financial Times. Довгострокове фінансування Києву вже пообіцяв МВФ: у березні він відкрив кредитну лінію на $15,6 млрд на чотирирічний термін.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн», – йдеться в заяві. Зазначається, що засідання Ради директорів з затвердження перегляду планується в наступні місяць-півтора. Місія МВФ працювала над переглядом з початку минулого тижня у Відні.