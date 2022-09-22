ЄС готує потужну відповідь на останні дії Росії

ЄС розпочинає підготовку нового пакету санкції проти РФ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на «більш значущі сектори російської економіки» і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні.

Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подробиці про тип санкцій і військову підтримку, але сказав, що, на його думку, у блоці буде одностайна підтримка нових заходів.

Наразі міністри закордонних справ 27 країн ЄС перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.

Україна стала найважливішою темою під час 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив Боррель.

Раніше Європейський Союз пригрозив введенням санкцій проти Росії у відповідь на оголошення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України. Країни-члени ЄС не визнаватимуть їхніх результатів, заявив Боррель.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.