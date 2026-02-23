Головна Світ Політика
ЄС передав Україні перелік вимог для вступу: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ЄС передав Україні перелік вимог для вступу: перелік
фото: Shutterstock

Європейська сторона передала Україні деталізовані документи з чітко прописаними критеріями оцінки прогресу

Україна увійшла в новий етап підготовки до вступу в Європейський Союз, причому за останні шість місяців переговори помітно просунулися вперед. ЄС передав українській стороні детальний список вимог, за якими визначатимуть готовність країни до членства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

У грудні минулого року сторони розпочали змістовні перемовини в так званому «львівському форматі» (Frontloading) – без формального погодження з боку Угорщини. Йдеться про паралельну технічну роботу одразу над трьома з шести переговорних кластерів: «Основи», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини».

Європейська сторона також передала Україні деталізовані документи з чітко прописаними критеріями оцінки прогресу. Вперше кожен із них отримав офіційний код (наприклад, IBM 23.3.3 або CB 5.3), що свідчить про перехід до системного моніторингу з боку інституцій ЄС.

Кластер 1. «Основи» – ключові реформи перед вступом

Блок, що охоплює верховенство права, боротьбу з корупцією та захист прав людини. Навіть у разі максимально швидкого вступу частину вимог доведеться виконати ще до приєднання.

Зокрема, Європейський Союз наполягає на посиленні незалежності судової та прокурорської систем, перегляді процедур відбору суддів Верховного суду, реформуванні адвокатури, завершенні атестації суддів і прокурорів, створенні нового адміністративного суду та цифровізації правосуддя. Окремо наголошується на необхідності реформування Конституційного суду України з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Особливу увагу приділяють перевірці доброчесності кандидатів і забезпеченню прозорих конкурсних процедур. Водночас ЄС позитивно оцінює результати роботи НАБУ та САП у 2025 році, однак очікує розширення повноважень НАБУ на всі високоризикові державні посади, а також надання САП права відкривати провадження щодо народних депутатів без погодження генерального прокурора.

Крім того, від України вимагають реальних судових вироків у справах топкорупції, посилення механізмів конфіскації активів і впровадження рекомендацій GRECO та ОЕСР.

Кластер 2. «Внутрішній ринок»

Україна повинна забезпечити високий рівень узгодження свого законодавства з acquis ЄС у межах дев’яти переговорних розділів. Серед ключових вимог – повна адаптація системи технічного регулювання, удосконалення процесів стандартизації, акредитації та здійснення ринкового нагляду.

Крім того, передбачено скасування валютних обмежень, запровадження європейських норм у сфері запобігання відмиванню коштів, комплексне реформування системи контролю за державною допомогою та зміцнення антимонопольного законодавства.

Кластер 6. «Зовнішні відносини»

У блоці йдеться про гармонізацію експортного контролю товарів подвійного призначення, приведення міжнародних угод у відповідність до права ЄС та національну стратегію протидії незаконному обігу зброї. Кожен критерій отримав унікальний номер, що означає офіційний запуск системного моніторингу, внутрішню оцінку Єврокомісії та подальшу публічну звітність.

У ЄС лунають припущення, що Україна може отримати надшвидкий вступ як елемент ширшого мирного процесу. Втім навіть у такому сценарії, вимоги не будуть скасовані, а частину критеріїв можуть перенести у формат «після вступного контролю». Ключові вимоги кластера «Основи» доведеться виконати до приєднання.

Реалізація цих критеріїв є чітким орієнтиром на шляху України до членства в Європейському Союзі. Вони передбачають прийняття необхідних законодавчих актів, модернізацію державних інституцій, зміцнення антикорупційних механізмів та забезпечення належного захисту прав людини. Усі ці трансформації підлягають погодженню з ЄС, тому їх доцільно передбачати й упроваджувати вже на етапі розроблення відповідних проєктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

