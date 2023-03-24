ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених Росією – фон дер Ляєн

Єврокомісії відомо про 16 200 дітей, депортованих до РФ

Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські окупанти. Для цього Євросоюз організує конференцію. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після засідання Європейської ради 23 березня.

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«Є одна тема, яка є особливо важливою для мене – це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад», – зазначила вона.

За її словами, ці злочинні дії окупантів повністю виправдовують ордер на арешт Путіна, що був виданий Міжнародним кримінальним судом.

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«Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи. Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей», – наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісія додала, що ЄС прагне сприяти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям в отриманні більш повної інформації про дітей, яких депортовано до Росії.

Нагадаємо, що 23 березня Україні вдалося повернути додому ще двох дітей. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала у російському полоні.

Раніше Україні вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

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До слова, російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей.

Крім того, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей.