Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених Росією – фон дер Ляєн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених Росією – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісії відомо про 16 200 дітей, депортованих до РФ

Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські окупанти. Для цього Євросоюз організує конференцію. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після засідання Європейської ради 23 березня.

«Є одна тема, яка є особливо важливою для мене – це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад», – зазначила вона.

За її словами, ці злочинні дії окупантів повністю виправдовують ордер на арешт Путіна, що був виданий Міжнародним кримінальним судом.

«Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи. Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей», – наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісія додала, що ЄС прагне сприяти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям в отриманні більш повної інформації про дітей, яких депортовано до Росії.

Нагадаємо, що 23 березня Україні вдалося повернути додому ще двох дітей. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала у російському полоні. 

Раніше Україні вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

До слова, російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей

Крім того, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. 

Читайте також:

Теги: окупанти Єврокомісія діти депортація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харківщина без світла, в Антонівці окупанти понівечили церкву: ситуація в регіонах
Харківщина без світла, в Антонівці окупанти понівечили церкву: ситуація в регіонах
21 березня, 10:47
Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні
Скільки ракет РФ випустила по Україні: Резніков назвав приголомшливу цифру
11 березня, 18:06
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
8 березня, 18:23

Політика

ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених Росією – фон дер Ляєн
ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених Росією – фон дер Ляєн
Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією – ЗМІ
Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією – ЗМІ
Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)
Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)
Візит Сі Цзіньпіна в Москву є тривожним сигналом про підтримку Росії – Пентагон
Візит Сі Цзіньпіна в Москву є тривожним сигналом про підтримку Росії – Пентагон
Радник Орбана роз'яснив, чому Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО
Радник Орбана роз'яснив, чому Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО
Стало відомо, коли Іспанія відправить Україні перші шість танків Leopard
Стало відомо, коли Іспанія відправить Україні перші шість танків Leopard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
13K
Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації
8299
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
7836
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
6938
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
6745
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці

Новини

Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Вчора, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Вчора, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Вчора, 06:36

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту