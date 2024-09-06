Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з РФ попри встановлені квоти

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з РФ попри встановлені квоти
З початком війни європейські металурги скоротили імпорт чавуну з України, хоча українські виробники мають потенціал для покриття дефіциту
фото з відкритих джерел

Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі

Європейські металургійні компанії достроково вичерпали квоту на імпорт чавуну походженням з РФ обсягом 1,14 млн тонн. При цьому імпорт до ЄС українського чавуну скорочується. Про це свідчать дані Митниці ЄС.

Повна заборона на російський чавун, згідно з нинішніми пакетами санкцій, буде встановлена лише у 2026 році. Але, ймовірно, європейці продовжать для чавуну такі ж послаблення, як і для слябів, зауважує GMK Center.

Аналітики зазначають, що російський чавун є привабливою сировиною для деяких європейських металургів, оскільки постачальники з РФ пропонують продукцію зі значними знижками, аби зацікавити споживачів. Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі. 

З початком війни європейські металурги в рази скоротили імпорт чавуну з України, хоча українські виробники мають потенціал для покриття дефіциту відповідної сировини на ринку ЄС. Так, у січні-червні 2024 року закупівлі впали 8,5%. 

«Євросоюз з самого початку війни у 2022 році почав нарощувати імпорт чавуну з Росії. Протягом довгого часу санкційні пакети не включали пряму заборону на імпорт російського чавуну, оскільки в ЄС є заводи, які традиційно залежать від постачань чавуну та сталевих напівфабрикатів з Росії. У випадку зі слябами ЄС послабив обмеження та дозволив продовжувати імпорт з Росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Продовження імпорту чавуну з РФ негативно вплине на позиції українських виробників, які б могли замістити цю продукцію російського виробництва», – вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

До слова, Європейський союз за підсумками січня-квітня 2024 року імпортував продукції гірничо-металургійного комплексу з Росії на 1,52 млн т на €801,15 млн. 

Також американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу.

Читайте також:

Теги: санкції імпорт Європейський союз обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Республіки Білорусь є два варіанти – або різке виявлення політики самого Лукашенка, або керований транзит з приходом рукостисканої фігури
Хто може очолити Білорусь після Лукашенка
23 серпня, 22:00
Борги росіян по кредитках досягли рекорду: загальна заборгованість наблизилася до 5 трлн рублів
Кредитна та нафтова криза зростають. Санкційні втрати Росії
3 вересня, 21:31
Як зупинити фінансування військової машини Росії?
Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?
21 серпня, 12:12
Унікальна генна терапія стане доступною для пацієнтів
Унікальна генна терапія стане доступною для пацієнтів
8 серпня, 05:39
Очільник Міноборони вважає, що купівля росіянами нерухомості у Фінляндії є частиною спроб РФ вплинути на фінську владу
Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
22 серпня, 16:25
Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу
Допомога від Великої Британії: Зеленський заявив, що «ситуація уповільнилась»
17 серпня, 20:58
Пишний: «Нацбанк відмовився від ліміту на кількість операцій»
Голова Нацбанку пояснив, як працюватиме ліміт на перекази «з карти на карту»
27 серпня, 16:28
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
РФ бере участь у більш широких зусиллях щодо ухилення від західних санкцій та закупівлі санкціонованих електронних компонентів та обладнання через іноземних суб'єктів
Росія покладається на Індію, Сербію та Китай для обходу західних санкцій
Вчора, 06:39

Економіка

Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з РФ попри встановлені квоти
Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з РФ попри встановлені квоти
Кінець пляжній мафії: Італія на вимогу ЄС наведе порядок на узбережжі
Кінець пляжній мафії: Італія на вимогу ЄС наведе порядок на узбережжі
Турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією
Турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією
Польща активно взялась за виробництво 155-мм снарядів
Польща активно взялась за виробництво 155-мм снарядів
Китай припинив фінансування спільного з Росією вугільного проєкту через санкції
Китай припинив фінансування спільного з Росією вугільного проєкту через санкції
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
11K
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
11K
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
7646
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua