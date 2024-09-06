Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з РФ попри встановлені квоти

З початком війни європейські металурги скоротили імпорт чавуну з України, хоча українські виробники мають потенціал для покриття дефіциту

Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі

Європейські металургійні компанії достроково вичерпали квоту на імпорт чавуну походженням з РФ обсягом 1,14 млн тонн. При цьому імпорт до ЄС українського чавуну скорочується. Про це свідчать дані Митниці ЄС.

Повна заборона на російський чавун, згідно з нинішніми пакетами санкцій, буде встановлена лише у 2026 році. Але, ймовірно, європейці продовжать для чавуну такі ж послаблення, як і для слябів, зауважує GMK Center.

Аналітики зазначають, що російський чавун є привабливою сировиною для деяких європейських металургів, оскільки постачальники з РФ пропонують продукцію зі значними знижками, аби зацікавити споживачів. Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі.

З початком війни європейські металурги в рази скоротили імпорт чавуну з України, хоча українські виробники мають потенціал для покриття дефіциту відповідної сировини на ринку ЄС. Так, у січні-червні 2024 року закупівлі впали 8,5%.

«Євросоюз з самого початку війни у 2022 році почав нарощувати імпорт чавуну з Росії. Протягом довгого часу санкційні пакети не включали пряму заборону на імпорт російського чавуну, оскільки в ЄС є заводи, які традиційно залежать від постачань чавуну та сталевих напівфабрикатів з Росії. У випадку зі слябами ЄС послабив обмеження та дозволив продовжувати імпорт з Росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Продовження імпорту чавуну з РФ негативно вплине на позиції українських виробників, які б могли замістити цю продукцію російського виробництва», – вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

До слова, Європейський союз за підсумками січня-квітня 2024 року імпортував продукції гірничо-металургійного комплексу з Росії на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Також американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу.