Німеччина зробила заяву про ракети Taurus для України

За словами міністра, Німеччина не передаватиме Україні далекобійні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив нову заяву про ракети Taurus для України. Про це він розповів в інтерв'ю для Financial Times, інформує «Главком».

Пісторіус заявив, що Німеччина не постачатиме більше Україні ракети Taurus. Він зазначив, що Берлін уже передав Україні три з 12 наявних систем Patriot. І, за його словами, у Німеччині залишилося лише шість.

Ще дві установки надали Польщі, а одна постійно недоступна через техобслуговування або навчання.

«Це справді дуже мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо віддати більше», – каже німецький міністр.

Пісторіус додав, що планує обговорити з очільником Пентагону Пітом Гегсетом свою попередню ініціативу про дозвіл Німеччині закупити для України дві системи Patriot у США.

Нещодавно Мерц заявив, що Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні.

Мерц додав, що минулого тижня звернувся до Трампа з проханням поставити системи Patriot. «Американці самі потребують деяких з них, але у них їх багато. Поки що не вирішено, чи буде здійснена поставка», – сказав він.

Також стало відомо, що Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цього озброєння.

У травні цього року канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про іншу позицію країни щодо нових рішень про передачу Україні далекобійної зброї.

Вже на початку цього місяця канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджує, що питання передачі Україні крилатих ракет Taurus залишається на порядку денному.