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Євросоюз не зміг погодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз не зміг погодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ
Боррель: «Можливо вдасться досягти домовленості щодо санкцій у вівторок»
фото з відкритих джерел

Міністри закордонних справ країн ЄС мають різні думки щодо нових санкцій

Країни ЄС поки не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив глава Євродипломатії Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС країн ЄС.

«На порядку денному дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де хотіли б, ми не закінчили з ним... Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня», – наголосив Боррель.

Глава Євродипломатії зазначив, що можливо вдасться досягти домовленості щодо санкцій у вівторок.

Крім того, зазначається, що міністри закордонних справ країн ЄС мають різні думки щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди з низки питань. 

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Посли Європейського Союзу обговорять дев'ятий пакет санкцій щодо Росії на початку цього тижня

Теги: війна росія окупанти Україна Європейський союз

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