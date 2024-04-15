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Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського
Представник Ізраїлю попередив, що Іран несе загрозу для усього світу
фото: ООН

Ізраїльський дипломат нагадав, що через передані Тегераном Москві «Шахеди» гинуть українці

Представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Тегерана та Москви для світу. Про це постпред заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки.

Дипломат, висловлююсь про атаку Ірану на Ізраїль, порівняв дії цієї країни з Третім рейхом. За його словами, усе, до чого «торкається» нинішня влада Ірану, несе загрозу.

Представник Ізраїлю в ООН попередив, що Іран активно продовжує дії щодо розробки ядерної зброї, а також готує інтерконтинентальні балістичні ракети, тому є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.

Крім того, Ердан нагадав, що через передані Тегераном Москві ударні дрони типу «Шахед» загинула значна кількість українських мирних громадян під час регулярних повітряних атак з боку Росії.

«Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: «Звук іранських безпілотників «Шахед», інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу». Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!» – додав ізраїльський дипломат.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю: «Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів».

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Теги: Іран шахед балістичні ракети президент Володимир Зеленський Ізраїль

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