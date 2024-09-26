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Нова ядерна доктрина РФ. Пєсков озвучив деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нова ядерна доктрина РФ. Пєсков озвучив деталі
Пєсков стверджує, що рішення про публікацію тексту оновленої ядерної доктрини РФ ще не ухвалено
фото: tass.ru

Кремль вкотре погрожує Заходу ядерним ударом

Росія сформулювала зміни до основ державної політики щодо ядерного стримування, але рішення про їхню публікацію ухвалюватиметься пізніше. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські пропагандисти.

«Рупор» Путіна стверджує, що Кремль своєчасно проінформує, якщо рішення про публікацію тексту оновленої ядерної доктрини буде ухвалено.

При цьому Пєсков запевняє, що країна-агресорка не планує нарощувати свої ядерні арсенали, і «на Радбезі про це не йшлося».

Прессекретар диктатора заявив, що зміни до ядерної доктрини є «сигналом недружнім країнам».

«Оновлена ядерна доктрина посилає Заходу сигнал із попередженням про наслідки в разі нападу на Росію, причому необов’язково ядерними засобами. Усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії, його стримувальну роль», – сказав Пєсков.

 На які країни поширюватиметься ядерна доктрина РФ, він не уточнив. Мовляв, перелік буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, що Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. Про це пише Financial Times. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Напередодні Путін оголосив, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Серед оновлень – розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також доповнено перелік військових загроз для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування.

До відома, чинна ядерна доктрина Росії востаннє оновлювалась у 2020 році. Вона допускає застосування ядерної зброї у відповідь на перший ядерний удар противника або у разі критичної загрози існуванню держави під час звичайної атаки.

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Теги: Дмитро Пєсков ядерна зброя росія

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