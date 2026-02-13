$38 млрд на підтримку України. Федоров підбив підсумки «Рамштайну»

Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову передачу ракет до систем Patriot

За результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» було досягнуто домовленості про виділення $38 млрд на підтримку України у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Понад $6 млрд передбачено у конкретних пакетах допомоги, зокрема більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на ініціативу Purl та близько $2 млрд на протиповітряну оборону. Також фінансування спрямують на артилерійські боєприпаси, підготовку військових, морські спроможності та інші напрями оборони.

За дорученням президента Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову передачу ракет до систем Patriot зі складів союзників. Їх кількість остаточно погодять після рішень урядів відповідних держав.

Окремі країни оголосили власні пакети допомоги:

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів стерлінгів на ППО та загалом 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки у 2026 році.

Німеччина спрямує щонайменше 1 млрд євро на закупівлю дронів і профінансує проєкти посилення протиповітряного захисту.

Норвегія виділяє $7 млрд, частина яких піде на дрони, ППО та артилерію.

Швеція оголосила пакет на 1,2 млрд євро.

Данія збільшить загальну допомогу до $2 млрд.

Нідерланди, Латвія та Естонія планують спрямовувати на підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП.

Нідерланди також анонсували внесок у 90 млн євро на Purl.

Іспанія надасть $1,2 млрд.

Бельгія – 1 млрд євро.

Литва – $265 млн.

Канада окремо профінансує військові та медичні потреби.

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу Purl.

Португалія повідомила про внески до Purl та «чеської ініціативи», а також передачу бронетехніки й дронів у межах програми Safe.

Туреччина підсилить українську протиповітряну оборону власним внеском.

Словенія оголосила пакет допомоги обсягом $5 млн.

Федоров зазначив, що цього разу Україна вперше представила партнерам оборонні цілі на рік та узгоджений із військовими план, який реалізовуватимуть спільно із союзниками.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони.