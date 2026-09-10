Зеленський та перша леді прибули до Канади з триденним візитом

Президент України відвідає три канадські міста та виступить перед членами уряду, а одним із головних питань стане поглиблення оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув із візитом до Канади. Поїздка триватиме з 9 до 11 вересня та охопить одразу кілька міст країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Зеленський та перша леді візьмуть участь у заходах у Калгарі, Торонто та Норт-Беї. Окремим пунктом програми стане поїздка президента України до Банфа, де він виступить перед членами канадського уряду під час урядового форуму з планування.

Основними темами триденного візиту стануть оборона, економіка та енергетика. Київ та Оттава планують обговорити подальше поглиблення співпраці в усіх трьох сферах.

Канадська сторона зазначила, що під час візиту також порушуватиметься питання наслідків російської війни проти України. Окрему увагу планують приділити зв'язкам між українським та канадським суспільствами.

У канцелярії прем'єр-міністра наголосили, що візит Зеленського демонструє продовження підтримки України з боку Канади та прихильність Оттави до досягнення справедливого й тривалого миру. Канада також підтвердила готовність надалі підтримувати оборону України, а також її відновлення та повоєнну реконструкцію.

Виступ Зеленського відбудеться під час урядового форуму з планування, який Марк Карні проводить у Банфі 10-11 вересня. У ньому беруть участь міністри та державні секретарі Канади, які мають обговорити подальші кроки уряду та ключові внутрішні й міжнародні питання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак президента України Володимира Зеленського ледь не був збитий безпілотником під час вильоту з Молдови. За його словами, інцидент стався у вівторок, коли український президент прямував до Осло на похорон короля Норвегії Гаральда V.