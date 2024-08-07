ХАМАС обрав нового політичного лідера

Рада одноголосно проголосувала за вибір Ях'ю Сінвара

Керівництво ХАМАС одноголосно обрало Ях'ю Сінвара головою політичного бюро угруповання, змінивши на цій посаді Ісмаїла Ханію, убитого минулого тижня в Тегерані. Про це повідомляє BBC із посиланням на представника ХАМАСу.

Протягом двох днів у Досі на інтенсивних зустрічах за участю провідних діячів ХАМАСУ обговорювалися варіанти наступного лідера угруповання.

Обговорювали безліч сценаріїв, але зрештою було висунуто лише два імені: Ях'я Сінвар і Мохаммед Хасан Дарвіш, тіньова фігура, яка очолює Генеральну раду шури – орган, який обирає політбюро ХАМАС.

Рада одноголосно проголосувала за вибір Сінвара, що один із представників ХАМАСу назвав «посланням непокори Ізраїлю».

«Вони вбили Ханію, гнучку людину, яка була відкрита для рішень. Тепер їм доведеться мати справу з Сінваром і військовим керівництвом», – сказав чиновник.

Яхья Сінвар, з іншого боку, вважається одним із найбільш екстремістських діячів ХАМАСу.

Наразі Сінвар очолює список найбільш розшукуваних в Ізраїлі. Ізраїльські служби безпеки вважають, що він керував плануванням і здійсненням терактів 7 жовтня 2023 року, унаслідок яких загинуло більше ніж 1200 людей, а 251 особу було захоплено в Газі як заручників.

«Призначення заклятого терориста Ях'ї Сінвара новим лідером ХАМАС замість Ісмаїла Ханії - ще одна вагома причина для його якнайшвидшого усунення і стирання з лиця Землі цієї мерзенної організації», – заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у своїй заяві на сайті X.

«Яхья Сінвар – терорист, відповідальний за найжорстокіший теракт в історії», – заявив представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі в інтерв'ю саудівському новинному каналу «Аль-Арабія» .

Сінвар не з'являвся на публіці з моменту терактів у жовтні і, як вважають, ховається «на 10 поверхах під землею» в Газі, заявив у червні держсекретар США Ентоні Блінкен. Зазначається, що з 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа.

Наприкінці 1980-х років заснував службу безпеки ХАМАС, відому як Majd. Більшу частину свого життя він провів в ізраїльських в'язницях. США внесли Сінвара до свого чорного списку «міжнародних терористів».

Нагадаємо, 4 серпня лідери терористичного угруповання ХАМАС призначили ексочільника політбюро організації Халеда Машаля тимчасовим наступником Ісмаїла Ханії до проведення нових виборів.

Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.