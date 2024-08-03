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Іран та «Хезболла» ще не вирішили, як атакуватимуть Ізраїль – WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Іран та «Хезболла» ще не вирішили, як атакуватимуть Ізраїль – WSJ
Іран та «Хезболла» хочуть здійснити масштабнішу атаку, ніж у квітні
фото з відкритих джерел

На Заході занепокоєні тим, що в атаці можуть брати участь не лише Іран і «Хезболла», але й пов’язані з ними збройні формування

Іран та «Хезболла» поки не вирішили, як атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу та старшого командира «Хезболли», однак вони впевнені, що це повинна бути масштабніша атака, ніж у квітні. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що на Заході занепокоєні тим, що в атаці можуть брати участь не лише Іран і «Хезболла», але й інші пов’язані з ними регіональні збройні формування, такі як єменські хусити і бойовики в Іраку.

Водночас може бути здійснена серія дій, а не лише одна атака.

Арабські офіційні особи повідомили, що передали попередження Ірану, що Ізраїль готовий вступити у війну, якщо «Хезболла» та Іран інтенсивно атакуватимуть його.

Іранські офіційні особи відповіли, що вони розуміють ризик ескалації, але аятола Алі Хаменеї перебуває під внутрішнім тиском з боку прихильників жорсткої лінії, які вимагають відповідної реакції.

Джерела WSJ кажуть, що Іран і Хезболла все ще мають певні обмеження щодо своїх дій у відповідь. На додаток до бажання уникнути війни, обидві сторони остерігаються віддавати свої можливості або позиції Ізраїлю.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. США відправляють свою авіаносну групу та ескадрилью винищувачів на Близький Схід, аби протистояти потенційній атаці Ірану на Ізраїль.

Як повідомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. 

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям  утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану.

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Теги: Іран ХАМАС Ізраїль

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