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ISW: Путін виправдовує іранську агресію проти Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Путін виправдовує іранську агресію проти Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Із початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію 

Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви російської влади з приводу вбивства голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав удару, в результаті якого загинув Ханія в Тегерані, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ Росії також відреагувало на смерть лідера ХАМАСу, заявивши, що воно «рішуче засуджує» вбивство Ханії.

Аналітики зазначають, що МЗС РФ прямо не звинуватило Ізраїль, але заявило, що «організатори цього політичного вбивства» усвідомлювали «небезпечні наслідки», які смерть Ханії матиме для всього регіону.

«Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю «небезпечними наслідками» демонструє готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва», – йдеться у звіті.

У звіті вказують на те, що Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС і значно посилив інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю, зокрема широкомасштабних ракетних ударів та ударів безпілотниками по Ізраїлю, що сталися у квітні.

Як повдомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

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Теги: Іран ХАМАС путін Ізраїль

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