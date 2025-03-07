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Хто заважає закінчити війну в Україні? Версія російського посла

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хто заважає закінчити війну в Україні? Версія російського посла
Російський посол каже, що Лондон стоїть на заваді швидкого миру в Україні
фото: Sky News

Посол також сказав, що Москва виключає розміщення миротворців НАТО в Україні

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтервʼю на телепрограмі The World With Yalda Hakim звинуватив Велику Британію, Францію та інші країни Європи в тому, що вони не хочуть закінчувати війну в Україні. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

За його словами, Росія хоче «швидкого миру» в Україні, а Лондон стоїть на чолі тих, хто цьому протистоїть.

Російський посол зазначив, що вони готові до переговорів та розмов.

«У нас є наша позиція. Якщо ми хочемо досягти врегулювання шляхом переговорів...нам потрібен дуже серйозний підхід до цього і дуже серйозна домовленість щодо всього цього – і щодо безпеки в Європі», – додав він.

Келін також сказав, що він не здивований тим, що США змінили свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Трамп «знає історію конфлікту».

«Він знає історію і дуже відрізняється від європейських лідерів», – продовжив він.

За словами Келіна, Москва вважає, що її територіальні досягнення в Україні «слід визнати» як частину будь-якої мирної угоди. Він додав, що це було озвучено Вашингтону.

«Потрібно визнати територіальну ситуацію. Ці території включені в нашу конституцію, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили української влади залишили ці території», – каже російський посол.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є «проксі-війною» між Росією та Сполученими Штатами. 

«Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити», – вважає Рубіо.

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Теги: росія посол Москва війна

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