Хто заважає закінчити війну в Україні? Версія російського посла

Російський посол каже, що Лондон стоїть на заваді швидкого миру в Україні

Посол також сказав, що Москва виключає розміщення миротворців НАТО в Україні

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтервʼю на телепрограмі The World With Yalda Hakim звинуватив Велику Британію, Францію та інші країни Європи в тому, що вони не хочуть закінчувати війну в Україні. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

За його словами, Росія хоче «швидкого миру» в Україні, а Лондон стоїть на чолі тих, хто цьому протистоїть.

Російський посол зазначив, що вони готові до переговорів та розмов.

«У нас є наша позиція. Якщо ми хочемо досягти врегулювання шляхом переговорів...нам потрібен дуже серйозний підхід до цього і дуже серйозна домовленість щодо всього цього – і щодо безпеки в Європі», – додав він.

.@SkyYaldaHakim sat down with the Russian ambassador to the UK Andrei Kelin, to discuss the war, relations with the US and Zelenskyy.



Watch the full interview on The World with Yalda Hakim at 9pm on Sky News.https://t.co/CQCLzcHfmA pic.twitter.com/h7ejfYvQLW — Sky News (@SkyNews) — Sky News (@SkyNews) March 6, 2025

Келін також сказав, що він не здивований тим, що США змінили свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Трамп «знає історію конфлікту».

«Він знає історію і дуже відрізняється від європейських лідерів», – продовжив він.

За словами Келіна, Москва вважає, що її територіальні досягнення в Україні «слід визнати» як частину будь-якої мирної угоди. Він додав, що це було озвучено Вашингтону.

«Потрібно визнати територіальну ситуацію. Ці території включені в нашу конституцію, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили української влади залишили ці території», – каже російський посол.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є «проксі-війною» між Росією та Сполученими Штатами.

«Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити», – вважає Рубіо.