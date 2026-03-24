Ростислав Вонс
Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї
Північнокорейський диктатор підкреслив, що ядерний статус КНДР тепер стає «незворотним»
фото: Xinhua

Кім заявив, що Сеул дорого заплатить за провокації проти Пхеньяна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв безповоротно закріпити статус своєї країни як ядерної держави, зберігаючи при цьому жорстку позицію до Південної Кореї, яку він назвав «найбільш ворожою» державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

«Гідність нації, її національні інтереси та остаточна перемога можуть бути гарантовані лише найпотужнішою силою. Уряд нашої республіки й надалі зміцнюватиме наш абсолютно незворотний статус ядерної держави та рішуче вестиме боротьбу проти ворожих сил, щоб придушити їхні (антипівнічнокорейські) провокації та інтриги», – каже він.

Державні ЗМІ повідомили, що Верховна народна асамблея, яка в понеділок завершила свою дводенну сесію, ухвалила переглянуту конституцію, але не уточнила, які саме зміни до неї внесено. Очікувалося, що ці зміни закріплять статус Південної Кореї як постійного ворога та вилучать з тексту згадки про спільну національну приналежність. Це відповідає жорсткій позиції Кіма, який у 2024 році заявив, що Північ відмовиться від своєї довгострокової мети – мирного об’єднання з Півднем.

Північнокорейський диктатор також звинуватив США у глобальному «державному тероризмі та агресії», маючи на увазі війну на Близькому Сході.

Як відомо, Кім призупинив будь-який змістовний діалог із Вашингтоном і Сеулом після провалу його другого саміту з Трампом у 2019 році через санкції проти Північної Кореї, ініційовані США.

Нагадаємо, у лютому 2026 року керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.

15 березня на парламентських виборах у Північній Кореї правляча партія на чолі з Кім Чен Ином отримала майже повну підтримку, сформувавши новий склад Верховних народних зборів. Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів і здобули всі 687 місць у Верховних народних зборах.

До слова, лідера Північної Кореї Кім Чен Ина було переобрано на посаду голови державних справ країни.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея Південна Корея

