Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників

Іванна Гончар
фото: ЦТАК

Кім закликав посилити їхні можливості за допомогою ШІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав підвищити їхні бойові та розвідувальні можливості за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними ЦТАК, Кім був задоволений результатами випробувань тактичного безпілотного штурмового літака «Кумсон» та стратегічного розвідувального дрона. Він також схвалив план подальшого розвитку і вдосконалення безпілотних систем країни.

Раніше в березні Кім вже керував випробуваннями дронів-смертників з технологією штучного інтелекту.

Окрім військових заходів, лідер Північної Кореї оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України.

Також лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України. 

До слова, у Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією.

Глядачам продемонстрували фотографії з церемонії повернення останків північнокорейських військовослужбовців, загиблих у Курській області Росії. Один зі знімків зафіксував момент, коли Кім Чен Ин особисто встановлює прапор КНДР на труну. Цей епізод викликав сльози у багатьох присутніх у залі.

Північна Корея Кім Чен Ин безпілотник

