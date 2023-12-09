КНДР заявила про плани запустити додаткові «супутники-шпигуни»

Нові розвідувальні супутники Пхеньяна будуть побудовані на основі моделі космічного апарата Malligyong-1

Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що нові розвідувальні супутники Пхеньяна будуть побудовані на основі моделі космічного апарата Malligyong-1, який КНДР запустила на орбіту у листопаді, чим, на думку урядів США, Південної Кореї та Японії, порушила резолюції Ради Безпеки ООН.

«У разі потреби вони чудово виконають роботу з керівництва та підведення нас до надпотужного удару», – заявили у Північній Кореї.

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Зазначається, що радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі у суботу, 9 грудня, для обговорення військової активності Північної Кореї та інших глобальних питань.

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила, що її розвідувальний супутник сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

До слова, країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією.