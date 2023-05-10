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МЗС Китаю застерегло від «емоційного» погляду на російсько-українську війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МЗС Китаю застерегло від «емоційного» погляду на російсько-українську війну
Китайський політик закликав Німеччину «грати провідну роль і висувати конкретні пропозиції щодо побудови збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки»
фото з відкритих джерел

За словами Ціня, Китай не є ні організатором конфлікту, ні його учасником

Міністр закордонних справ Цінь Ган зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок у Берліні у вівторок. Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на регулярному брифінгу для преси в Пекіні в середу, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що Цінь використав поїздку, щоб заявити, що «Китай не є ні організатором конфлікту, ні учасником конфлікту, а прихильником миру та просуванням мирних переговорів».

У міністерстві заявили, що Цінь закликав Німеччину «грати провідну роль і висувати конкретні пропозиції щодо побудови збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки».

У вівторок Бербок закликала Китай пообіцяти, що він не допоможе Росії уникнути європейських санкцій.

«Особливо важливо, якщо російські збройові компанії отримають товари військового призначення», – сказала вона, додавши, що всі країни, включаючи Китай, повинні вжити заходів, щоб накласти зобов'язання на свої компанії. «Нейтралітет означає стати на бік агресора», – сказала Бербок.

Нагадаємо, у Державному департаменті США прокоментували дипломатичні прагнення Китаю щодо мирного завершення війни в Україні. Там зазначили, що будь-які миротворчі зусилля Пекіна мають координуватися з Києвом.

Американський посадовець підкреслив, що дипломатичні зусилля для встановлення миру обовʼязково повинні передбачати відновлення територіальної цілісності України.

Зазначимо, у понеділок, 8 травня Оттава вислала китайського дипломата Чжао Вея через звинувачення в іноземному втручанні, а через кілька годин Китай попросив канадського дипломата в Шанхаї залишити країну до 13 травня у відповідь на, як він назвав, «нерозумні дії» Оттави.

Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.

До слова, Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Наголошується, що причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у РФ.

 

Теги: Китай політика Німеччина МЗС дипломатія

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