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Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)
Китай підняв у повітря десятки винищувачів J-16 і J-10C
фото: міноборони Китаю

Під час тренувань застосовувалася низка есмінців та фрегатів, які виконували патрулювання у водах навколо Тайваню

Збройні сили Китаю у суботу, 8 квітня, розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони КНР.

«Сьогоднішні навчання спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організують патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення та стримування острова», – йдеться в повідомленні.

Відомство зазначило, що під час тренувань застосовувалася низка есмінців та фрегатів, які виконували патрулювання у водах навколо Тайваню, де вони займали вигідні позиції для ведення бою.

Водночас у повітря підняли десятки винищувачів J-16 і J-10C для тренування підтримки панування в повітрі.

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Військові навчання Китаю довколо Тайваню
фото: міноборони Китаю

Нагадаємо, що Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. 

Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.

Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: Тайвань військові навчання Китай

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