Китай викликав на розмову послів європейських держав через заяву G7  

Дипломатам висловили протест у зв’язку з «втручанням у внутрішні справи Китаю»

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню. Про це повідомляє Associated Press.

В МЗС повідомили, що зустріч відбулася ввечері у четвер: послам висловили протест у зв’язку з «втручанням у внутрішні справи Китаю». Амбасадорів яких саме європейських держав викликали, не уточнюють.

Раніше у четвер Китай скасував зустріч глави МЗС з японським колегою через заяву «Групи семи» про те, що для військових навчань Китаю немає приводу.

Країни G7 та Євросоюз у своїй заяві критикують проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, зауваживши, що це не можна вважати приводом для агресивної військової діяльності.

Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди – впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

Вранці 5 серпня Тайвань заявив, що Китай відправив військові кораблі та літаки поза умовну межу посередині Тайванської протоки, яка десятиліттями вважається неофіційною буферною зоною між Китаєм і Тайванем. Китай заявляє, що вперше в рамках навчань здійснив пуск ракет так, що вони пролетіли над островом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін «не буде створювати кризу» довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Нагадаємо, напредодні балістичні ракети, випущені Китаєм у рамках навчань поблизу Тайваню, упали у виключній (морській) економічній зоні Японії. Влада країни висловила протест китайському уряду.

Тим часом Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню.