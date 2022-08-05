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Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:44 glavcom.ua
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
 Пекін продовжує підтримувати російські наративи, не визнаючи РФ агресором 
фото з відкритих джерел

Пекін називає вторгнення РФ «українською кризою»

Президент Володимир Зеленський став ініціатором двосторонніх переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте в МЗС КНР ухиляються від своєї відповіді. Про це повідомляє видання people.cn. 

Речницю зовнішньополітичного відомства Китаю Хуа Чуньїн під час спілкування з журналістами попросили пояснити, чи є у КНР плани щодо майбутніх контактів президентів. Вона відповіла так: «Китай підтримує тісні зв'язки з Україною й іншими сторонами української кризи». 

КНР завжди використовує саме таке визначення, коли коментує війну проти України. Там також не називають Росію країною-агресоркою. Натомість Пекін підтримує пропаганду Москви, основна теза якої полягає в тому, що країни Заходу та НАТО загрожують безпеці РФ. 

Нагадаємо, Китай хоче, щоб конфлікт швидко закінчився, але він не буде використовувати свій вплив, щоб наблизити мир. 

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна шукає можливості напряму поговорити з головою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну. 

Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб війна в Україні якомога швидше закінчилася.

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Теги: Китай Володимир Зеленський НАТО МЗС

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