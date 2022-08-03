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Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику

Надія Клочко
Сьогодні, 15:35 glavcom.ua
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань увечері 2 серпня
фото: Associated Press

Кремлівські пропагандисти, говорячи про візит Ненсі Пелосі на Тайвань, перейшли від погроз до роздумів про «філософію Китаю»

Після завершення візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань кремлівська пропаганда, яка раніше фантазувала про американсько-китайську війну, дещо охолонула. Сьогодні посіпаки Кремля уже не погрожують, а розповідають про «миролюбність Китаю».

«Пелосі в доброму здоров'ї покинула Тайвань. На острові все спокійно. Путін рік тому сказав, що Китаю не потрібне застосування сили: «Наскільки я собі уявляю китайську філософію, в тому числі державного будівництва та управління, вона не пов'язана із застосуванням сили», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу, який висвітлює діяльність Кремля.

Пропагандисти зробили висновок, що «Путін знає Сі, можливо краще, ніж сам Сі».

Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику фото 1

Додамо, що за декілька годин до прибуття Пелосі на Тайвань цей Telegram-канал заявляв, що візит американських законодавців на острів є провокацією та погрожував «новим світовим конфліктом».

«Ми абсолютно солідарні з Китаєм – його дуже чутливе ставлення зрозуміле та виправдане. Замість поваги до цієї чутливості США обирають такий шлях конфронтації – нічого хорошого це не обіцяє», – заявляли пропагандисти. 

Нагадаємо, 2 серпня літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі. Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. Маневри китайської армії триватимуть з 2 по 7 серпня. 

Сьогодні 3 серпня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі провела зустріч із президенткою Тайваню Цай Інвень. Сьогодні американська законодавиця завершила свій візит на Тайвань та покинула острів. 

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Теги: Китай Тайвань США росія

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