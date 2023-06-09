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Чи є двійник у Лукашенка: відповідь розвідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи є двійник у Лукашенка: відповідь розвідки
Олександр Лукашенко не обзавівся двійниками
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор «занадто нетиповий»

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, двійників немає. Про це розповів представник розвідки Андрій Юсов в інтервʼю «Українській правді».

Коментуючи використання Путіним «технології двійників», Юсов вказав на причину відсутності двійників у білоруського диктатора: «Занадто нетиповий. Тому, я думаю, що крім українських пародистів, ніхто б і не міг претендувати на цю роль».

Наявність двійників у Путіна представник розвідки назвав фактом, який ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та інших фахівців.

Юсов наголосив, що візити президента країни-агресорки на окупований Південь – це абсолютна постанова (при чому погано і швидко організована). Була дуже велика відмінність і в поведінці, і в зовнішності так званого Путіна.

«Він би ніколи не сів у той автотранспорт і в такому вигляді. Він би не спілкувався з умовним місцевим населенням, бо ми розуміємо, що доступ до живого Путіна в Кремлі навіть для своїх дуже обмежений (багатометровий стіл, який стає усе довшим і довшим; карантини, які всі проходять).  Якщо Путін навіть з представниками іноземних країн зустрічається на великій відстані й не потискає руку, то те, що бачили в Маріуполі, на окупованій Херсонщині, – точно постанова і вистава», – запевнив представник ГУР.

Юсов зауважив, що двійники російського диктатора мешкають не в одному місці – вони «в закритих місцях і під надзвичайно пильною охороною».

Нагадаємо, 27 травня білоруський опозиціонер Валерій Цепкало повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом після чуток про госпіталізацію у Москві, кортеж Лукашенка був помічений у Мінську.

Раніше президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевнив, що самопроголошений президент Білорусі хворіє, але російський диктатор Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. 

До слова, Буданов пояснив, що видало двійника Путіна в Маріуполі та на параді у Москві.

Як відомо, Путіна давно підозрюють у тому, що він використовує двійників.  Сама тема з’явилась десь У 2015-му, коли російський журналіст Кашин відзначив одночасну появу різних Путіних на Алтаї й в Кремлі (хоча вперше про двійників заговорили ще 2003-го через явну хворобливість тодішнього Путіна на фото). Наразі «двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян».

Зауважимо, що розвідка повідомила, навіщо Путіну двійники.

Читайте також: Двійники Путіна. Навіщо українцям згодовують відверту маячню?
Теги: Олександр Лукашенко путін

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