Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці

Ціни на нафту в п'ятницю встановилися на найвищому рівні за останні чотири роки

Більшість іракського експорту сирої нафти проходить через протоку, і перебої призвели до того, що потужності для зберігання досягли своїх меж

Світовий енергетичний ринок опинився на порозі масштабної кризи. Сьогодні, 21 березня 2026 року, стало відомо, що Ірак офіційно оголосив стан форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями. Причиною стало повне блокування судноплавства через Ормузьку протоку внаслідок ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, з посиланням на джерела в енергетичній галузі та офіційний лист Міністерства нафти Іраку, ключовими фактами нафтового колапсу стала зупинка експорту, різке падіння видобутку, переповненість резервуарів та ціновий рекорд.

Через безпрецедентну військову діяльність у регіоні танкери не можуть проходити через Ормузьку протоку, через яку постачається близько 20% світової нафти.

Міністр нафти Іраку Хаян Абдель-Гані підтвердив, що видобуток компанією Basra Oil Company обвалився з 3,3 млн до 900 тисяч барелів на добу. Наразі нафта перекачується лише для внутрішніх потреб НПЗ. Оскільки міжнародні партнери не можуть номінувати танкери для вивозу сировини, потужності для зберігання нафти в Іраку досягли межі.

На тлі цих подій світові ціни на нафту в п'ятницю встановилися на найвищому рівні за останні чотири роки.

Ситуація є критичною для Багдада, оскільки понад 90% доходів бюджету Іраку залежать саме від продажу сирої нафти. Міністерство вже наказало повністю зупинити виробництво на концесійних ділянках без будь-яких компенсацій іноземним компаніям, передбачених контрактами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.