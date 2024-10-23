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Байден заявив, що Трампа потрібно «політично ізолювати»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден заявив, що Трампа потрібно «політично ізолювати»
Байден заявив, що Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США
колаж: glavcom.ua

Байден: Наша демократія під загрозою

Президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати». Про це повідомляє Reuters.

«Ми повинні ізолювати його. Політично ізолюйте його. Заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити», – сказав президент США.

Байден додав, що кандидат у президенти США від республіканців Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції.

«Наша демократія під загрозою», – зауважив президент, щодо випадку перемоги Трампа на виборах.

Нагадаємо, що колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп політика вибори у США президент

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