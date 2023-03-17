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Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
фото з відкритих джерел

На думку ексміністра закордонних справ, перемовин України та Китаю можуть принести позитивні зрушення у двосторонніх відносинах

Візит представників КНР до Москви для України не означатиме нічого поганого. Водночас зустріч  президента Зеленського із Сі була б важливою для нашої держави. Про це розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі «Главкому». 

«Прямий контакт Зеленського із Сі був би дуже важливим. Під час нього можуть обговорюватись гуманітарна компонента, результати обговорення з Путіним пропозицій, які китайці поки що тримають конфіденційними», – вважає Клімкін.

На його думку, все що було викладено як «мирний план» Китаю до цього – це просто принципи, на основі яких вже відбуватимуться подальші міркування. Зокрема будуть зондуватись різні ідеї, подальші кроки стосовно тимчасового перемир’я – за яких умов вони відбудуться, у яких реаліях, що для цього потрібно.

«Підійматиметься питання «зернової угоди», оскільки вона також в інтересах Китаю. Сто відсотків буде тема про невикористання зброї масового знищення, зокрема, ядерної. Насправді порядок денний буде достатньо широкий», – коментує ексміністр закордонних справ.

Він висловився щодо того, що візит Сі до Москви для України нічого поганого не принесе. А от від  перемовин України та Китаю він очікує позитивних зрушень у двосторонніх відносинах. «У нього свій порядок денний, і це не означатиме поглиблення китайсько-російського партнерства. А контакт з нашим керівництвом, який потім, сподіваюсь, відбудеться, вважаю однозначним позитивом», – зазначив Павло Клімкін. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року, під час телефонної розмови, Володимир Путін вже запрошував Сі Цзіньпіна завітати до нього навесні, аби обговорити питання військової співпраці. 

За інформацією західної преси, зустріч президентів у Москві вже запланована на 21 березня, хоча раніше озвучувалися дати не раніше квітня. Такий поспіх вже навіть встигли прив’язати до початку ймовірного українського контрнаступу, який дуже хвилює не тільки російське керівництво, а й китайське.

Додамо, Цзіньпін вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

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Теги: Павло Клімкін Сі Цзіньпін

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