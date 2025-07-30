У Китаї створено найшвидшого у світі гуманоїдного робота

Китай представив нового людиноподібного робота, який швидко бігає, танцює брейк-данс і відриває аркуші паперових рушників

Китайський робототехнічний стартап Robotera представив гуманоїдного робота нового покоління Robotera L7. Цей людиноподібний робот, зріст якого становить 175 см, нині вважається найшвидшим гуманоїдним роботом у світі. Він здатний розвивати швидкість до 14,4 км на годину. Про це пише «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Robotera L7 здатен виконувати широкий спектр промислових завдань: від сортування та сканування товарів до роботи з електроінструментами.

Крім того, робот відрізняється високою динамікою: він може танцювати брейк-данс, обертатися на 360 градусів, а також акуратно розсувати штори та відривати аркуші паперових рушників.

«Він також швидко бігає по рівній поверхні, випереджаючи жінку, що біжить, зберігаючи вертикальну поставу та стійку ходу... Нове відео компанії підкреслює зростаючий потенціал робота для реального використання у виробництві, логістиці та інших фізично вимогливих сферах застосування», – йдеться у статті.

Раніше у Китаї стався незвичайний інцидент під час випробувань людиноподібного робота Unitree H1. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера.

Нагадаємо, дослідницька група Каліфорнійського університету Сан-Дієго розробила систему штучного інтелекту ExBody2 для навчання роботів. Вона дозволяє машинам точно відтворювати різні людські рухи і навіть танцювати.

До слова, картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн.Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва робота-гуманоїда Ai-Da, який було продано на аукціоні в Нью-Йорку.