КНДР закриває посольства у багатьох країнах

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції

Влада КНДР висловила намір закрити до 12 своїх посольств у Іспанії, Гонконгу та країнах Африки. Про це повідомляє на Reuters.

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Північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили «прощальні» візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю в 1970-х роках, підтримували військову співпрацю. Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.

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«Закриття посольств створило основу для того, що могло стати «однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття», яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи», – написав Чад О' Керролл, засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro.

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відходу Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї, сказав він у звіті в середу.

Наразі Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, при цьому, маючи лише 53 дипломатичні місії за кордоном, включаючи три консульства та три представництва.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля.