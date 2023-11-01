Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР закриває посольства у багатьох країнах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР закриває посольства у багатьох країнах
Наразі Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами
фото з відкритих джерел

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції

Влада КНДР висловила намір закрити до 12 своїх посольств у Іспанії, Гонконгу та країнах Африки. Про це повідомляє на Reuters.

Північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили «прощальні» візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю в 1970-х роках, підтримували військову співпрацю. Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.

«Закриття посольств створило основу для того, що могло стати «однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття», яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи», – написав Чад О' Керролл, засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro.

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відходу Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї, сказав він у звіті в середу.

Наразі Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, при цьому, маючи лише 53 дипломатичні місії за кордоном, включаючи три консульства та три представництва.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля.

Теги: Північна Корея посольство санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 березня 2022 року на сайті компанії Coca-Cola з'явилася новина про те, що корпорація припиняє свою діяльність у Росії
Як Coca-Cola заробляє під псевдонімом: подробиці
3 жовтня, 14:46
Автор п'єси позиціонує себе «жителем ДНР»
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу
7 жовтня, 06:20
Джанет Єллен заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил
США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту
9 жовтня, 19:25
Південна Корея готується до ймовірного нападу КНДР
Південна Корея готується до ймовірного нападу КНДР
10 жовтня, 18:41
Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали
КНДР передала Росії контейнери з боєприпасами: Білий дім назвав обсяги
13 жовтня, 21:29
Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам
Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
17 жовтня, 08:10
Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю
Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю
21 жовтня, 18:32
Країни G7 оголосять про санкції проти російських алмазів: названо дату
Країни G7 оголосять про санкції проти російських алмазів: названо дату
25 жовтня, 22:31
Північна Корея вже передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів
КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля – британська розвідка
26 жовтня, 11:28

Політика

ООН створила раду з регулювання ШІ. До неї увійшла росіянка
ООН створила раду з регулювання ШІ. До неї увійшла росіянка
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
КНДР закриває посольства у багатьох країнах
КНДР закриває посольства у багатьох країнах
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
31K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
8148
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8014
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6280
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
6106
Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту