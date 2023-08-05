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Данілов відповів, чи продовжить Україна експорт зерна попри Росію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов відповів, чи продовжить Україна експорт зерна попри Росію

Данілов: «Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали»

Україна буде відправляти свої кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне і ні в кого питати дозволу не збирається. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, контроль за питаннями доставки українського зерна здійснюється постійно.

«У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося», – наголосив Олексій Данілов.

Він наголосив, що Росія діє як терорист і загрожує безпеці не лише України, але і всьому світовому співтовариству.

«Те, що Росія терорист і вона тероризує нашу країну і увесь світ – то це більше питання до світу. До якої межі вони терпітимуть ті витребеньки, які робить РФ, чи то залітаючи на територію країни НАТО Польщі своїми гелікоптерами спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, розташовані фактично на кордоні Румунії? Коли у країн НАТО урветься терпець – нам складно сказати. Але ми точно робитимемо все від нас залежне, щоби наша їжа була доступна у світі», – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає. 

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.

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Теги: Україна зерно путін експорт росія

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