Данілов відповів, чи продовжить Україна експорт зерна попри Росію

Данілов: «Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали»

Україна буде відправляти свої кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне і ні в кого питати дозволу не збирається. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

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За його словами, контроль за питаннями доставки українського зерна здійснюється постійно.

«У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося», – наголосив Олексій Данілов.

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Він наголосив, що Росія діє як терорист і загрожує безпеці не лише України, але і всьому світовому співтовариству.

«Те, що Росія терорист і вона тероризує нашу країну і увесь світ – то це більше питання до світу. До якої межі вони терпітимуть ті витребеньки, які робить РФ, чи то залітаючи на територію країни НАТО Польщі своїми гелікоптерами спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, розташовані фактично на кордоні Румунії? Коли у країн НАТО урветься терпець – нам складно сказати. Але ми точно робитимемо все від нас залежне, щоби наша їжа була доступна у світі», – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

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До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.