Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи
СБУ не може знайти фігурантку гучної справи Оксану Марченко аж із березня цього року
фото з відкритих джерел

Служба безпеки оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину проросійського політика Віктора Медведчука

Служба безпеки оголосила у розшук  екс-телеведучу та дружину Віктора Медведчука, Оксану Марченко. Про це йдеться на сайті розшуку МВС.

marchenko.jpg (74 KB)

Відомо, що Марченко оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Повідомляється, що колишня телезірка є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано точну дату зникнення – це 24 березня 2023 року.

Нагадаємо,  23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Оксана Марченко проходить у справі як підозрювана. В Україні дружині одіозного кума Путіна Віктора Медведчука загрожує до восьми років тюрми. Крім цього, раніше СБУ викликало на допит спільницю Марченко, мешканку окупованого Криму Інну Палій. Її також вказано у статусі підозрюваної.

Читайте також: 

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Теги: розшук майно розслідування Оксана Марченко допит політика арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солдат-строковик заступився за офіцера
Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)
14 березня, 00:17
У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну
У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну
18 березня, 04:00
Статті Сі Цзіньпіна та Путіна перед майбутньою зустріччю: про що йдеться
Статті Сі Цзіньпіна та Путіна перед майбутньою зустріччю: про що йдеться
20 березня, 01:28
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна
Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС
21 березня, 08:31
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
17 березня, 21:15
Правоохоронці виявили між житловими будинками двох мертвих чоловіків
У Гамбурзі вдруге за короткий час сталася стрілянина, є жертви
26 березня, 13:05
фото ілюстративне
Тринадцятирічний хлопчик із Бразилії вбив вчительку ножем
28 березня, 00:13
СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
24 березня, 10:09
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
26 березня, 17:45

Політика

Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи
Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
«Рамштайн-11»: стала відома дата
«Рамштайн-11»: стала відома дата
Кабмін погодив нових очільників Луганської та Сумської ОВА
Кабмін погодив нових очільників Луганської та Сумської ОВА
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість: Рада ухвалила рішення
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість: Рада ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
15K
Дефолт настане вже восени?
8448
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
7486
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5017
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
3800
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Новини

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні: де тривають найзапекліші бої (інфографіка)
Сьогодні, 22:12
Насоси на мінімумі: Bloomberg підтвердив, що Росія вже не видобуває нафту, як раніше
Сьогодні, 21:44
Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь
Сьогодні, 17:35
Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту