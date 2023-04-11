Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи

СБУ не може знайти фігурантку гучної справи Оксану Марченко аж із березня цього року

Служба безпеки оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину проросійського політика Віктора Медведчука

Служба безпеки оголосила у розшук екс-телеведучу та дружину Віктора Медведчука, Оксану Марченко. Про це йдеться на сайті розшуку МВС.

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Відомо, що Марченко оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Повідомляється, що колишня телезірка є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано точну дату зникнення – це 24 березня 2023 року.

Нагадаємо, 23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

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Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Оксана Марченко проходить у справі як підозрювана. В Україні дружині одіозного кума Путіна Віктора Медведчука загрожує до восьми років тюрми. Крім цього, раніше СБУ викликало на допит спільницю Марченко, мешканку окупованого Криму Інну Палій. Її також вказано у статусі підозрюваної.