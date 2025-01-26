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ЗСУ заманили росіян у смертельну засідку на Курщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ заманили росіян у смертельну засідку на Курщині
Триває 1068-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Українські воїни накрили противника з Himars у Курській області

Солдати 225-го штурмового батальйону ЗСУ в Курській області заманили росіян в засідку і знищили їх за допомогою Himars. Про це пише Forbes.

Зазначається, що така тактика допомагає пояснити величезні втрати Росії в цьому районі.

Повідомляється, що українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають, але коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу недалеко від села Свердлікове, ЗСУ накрили їх з Himars.

Унаслідок удару було знищено значну частину живої сили противника.

«Мало того, що росіяни і північнокорейці день у день атакують одними й тими самими дорогами, які ведуть до міста Суджа – ядра українського виступу, – вони дедалі частіше роблять це в пішому порядку і за надто слабкої підтримки. Піхота вразлива для артилерії, і особливо вразлива, коли вона групується в заздалегідь розраховану зону ураження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російським військам вдалося відбити частину своєї захопленої території на Курщині, але українські війська, як і раніше, утримують десятки населених пунктів області, включно з райцентром Суджею. Зокрема, бої тривають на північний захід від Суджі в районі Кругленького, Ніколаєвки та Ніколаєво-Дар'їно, на північ від Суджі в районі сіл Черкаське Порічне, Погребки, Стара Сорочина та Нова Сорочина, а також на південь від Суджі в районі Махновки.

До слова, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: Курщина Forbes росіяни ЗСУ росія наступ

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